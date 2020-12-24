Cezayir ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Cezayir ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

24.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:12
Cezayir ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 9, Kuveyt'te 2 kişi daha yaşamını yitirirken, Katar ve Umman'da da vaka sayıları arttıCezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 458 yeni vaka tespit edildiğini, 376 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 9, Kuveyt'te 2 kişi daha yaşamını yitirirken, Katar ve Umman'da da vaka sayıları arttı

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 458 yeni vaka tespit edildiğini, 376 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 705'e, vaka sayısı da 97 bin 7'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 64 bin 777'ye ulaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 2 kişinin vefat ettiği, 244 kişinin enfekte olduğu, 304 hastanın ise iyileştiği aktarıldı.

Böylece can kayıplarının 926'ya, vaka sayısının da 149 bin 17'ye çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 144 bin 898 olduğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 157 kişinin daha enfekte olduğu, 140 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 243 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son verilerle toplam vaka sayısı 142 bin 605'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 140 bin 404'e ulaştı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 54 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi ise iyileşti.

Bugüne kadar salgın dolayısıyla 1491 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 128 bin 290'a, iyileşen sayısı ise 120 bin 441'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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