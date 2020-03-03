Cezayir ve Katar'da koronavirüs nedeniyle iki uluslararası fuar iptal edildi

03.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:48

Cezayir'de NAPEC Kuzey Afrika Petrol ve Gaz Sanayi Fuarı, Katar'da "DIMDEX 2020 Deniz Savunma Fuarı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Organizatör şirket NAPEC tarafından yapılan açıklamada, 15-18 Mart'ta Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenmesi planlanan fuarın Kovid-19 nedeniyle 6-9 Eylül tarihlerine ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, fuarın ertelenmesinde salgın tehlikesinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde iptal edilen uçak seferleri nedeniyle katılımcıların ulaşım sıkıntılarının da göz önüne alındığına dikkat çekildi.

Katar da Kovid-19 nedeniyle DIMDEX Deniz Savunma Fuarı'nı iptal etti

DIMDEX organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7. DIMDEX fuarı Sağlık Bakanlığı ve Katar hükümetinden yetkililerle yapılan yoğun istişarelerin ardından iptal edildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 tehlikesinin henüz düşük seviyede olmasına rağmen toplum sağlığının öncelikli olmasından dolayı etkinliğin düzenlenmemesi yönünde karar alındığı vurgulandı.

80 ülkenin katılacağı fuarın 16-18 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu.

Katar Sağlık Bakanlığı ülkede koronavirüse yakalananların sayısını 8, Cezayir Sağlık Bakanlığı ise 5 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA