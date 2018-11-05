Cezayir ve İtalya Libya Krizini Görüştü

Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, "İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenmesi planlanan Libya konulu uluslararası konferansın başarıya ulaşması için İtalyan makamlarıyla birlikte çalışacaklarını" söyledi.

Uyahya, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'i ziyaret eden İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Uyahya, mevkidaşıyla Libya krizini ele aldıklarını, İtalya'nın Palermo kentinde 12-13 Kasım'da düzenlenmesi planlanan Libya konulu uluslararası konferansın başarıya ulaşması için de birlikte çalışacaklarını belirtti.

Cezayir'in ana hedefinin, "Libya krizinin Libyalılar tarafından çözülmesi" olduğunu dile getiren Uyahya, bu kapsamda Birleşmiş Milletlerin ülkeye barış ve istikrar getirme çabalarının da desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İtalya Başbakanı Conte de Palermo kentinde düzenlenecek Libya konulu konferansa, tüm uluslararası ve bölgesel aktörleri "Libya krizine kalıcı bir çözüm bulmak için" davet ettiklerini söyledi.

Başbakan Conte, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, "Libya krizi, düzensiz göç ve ikili ilişkiler" dosyasını görüşmek amacıyla daveti üzerine bir günlük resmi ziyaret için Cezayir'e gelmişti.