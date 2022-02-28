Cezayir ve İtalya enerji sektöründe iş birliğini görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi ziyareti kapsamında Cezayir'e gelen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu makamında kabul etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tebbun'un, Di Maio ile enerji sektöründe iş birliğini görüştüğü belirtildi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab, Cumhurbaşkanlığı Divanı Müdürü Abdülaziz Halef ve Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach Genel Müdürü Tevfik Hakkar'ın da görüşmede hazır bulunduğu ifade edildi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, "İtalya hükümeti, uluslararası enerji ortağı devletlerden doğal gaz ithalatını artırmaya çalışıyor." dedi.

İtalyan Bakan, Cezayirli yetkililere, güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak bu konuda kritik rol oynadıklarını ilettiğini aktardı.

Di Maio, Cezayirli yetkililerle yapılan toplantıda, Ukrayna'daki olayların Avrupa'nın enerji güvenliği üzerindeki olası olumsuz etkilerinin konuşulduğunu kaydetti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Di Maio'nun Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ve Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Arkab ile de özel görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, tarafların, "Avrupa'ya enerji arzından İtalya-Cezayir ortaklığı ve Ukrayna'ya yönelik saldırılar gölgesinde Avrupa'nın enerji güvenliği" konularını ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İtalyan enerji şirketi ENI yetkililerinin de görüşmeye katıldığı bilgisine yer verildi.

Sonatrach ile İtalyan enerji şirketi ENI arasında senelik 12 milyar metreküp gaz tedarikini içeren anlaşma bulunuyor.

Cezayir çölünden Avrupa'ya gaz tedariki

Cezayir, ülkenin güneyindeki büyük Hassi R'Mel sahasından ve diğer yerlerden gaz taşımak için üç boru hattıyla Avrupa kıtasına bağlanıyor; bunlardan biri aylar önce durduruldu ancak iki boru hattı hala hizmet veriyor.

1984 yılında hizmete açılan ilk hat, Cezayir'i Tunus üzerinden İtalya'ya (Sicilya Adası) bağlıyor ve yıllık 30 milyar metreküp kapasitesi bulunuyor.

İkinci boru hattı ise Cezayir'in kuzeybatısındaki Beni Saf kasabasından İspanya'nın güneyindeki Almeria şehrine ulaşıyor.

"Medgaz" olarak bilinen hattın yıllık kapasitesi 8 milyar metreküp. Kapasiteyi 10,6 milyar metreküpe çıkarmak için genişletme çalışmaları devam ediyor.

Geçen yıl kasım ayının başında duran üçüncü hat ise Fas ve Akdeniz'den geçerek, Cezayir'i İspanya'ya bağlayan Mağrib-Avrupa doğal gaz boru hattı.