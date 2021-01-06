Cezayir ve Hırvatistanlı yetkililer ortak gemi üretimi ve balıkçılık alanlarında iş birliğini değerlendirdi

Cezayir ve Hırvatistan yönetimleri önümüzdeki dönemde gemi yapımı ve balıkçılık alanlarında iş birliği yapma konusunu görüştü.

Cezayir ve Hırvatistan yönetimleri önümüzdeki dönemde gemi yapımı ve balıkçılık alanlarında iş birliği yapma konusunu görüştü.

Cezayir Balıkçılık ve Balık Ürünleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Balıkçılık ve Balık Ürünleri Bakanı Ahmed Firuki Hırvatistan'ın Cezayir Büyükelçisi Elijah Zelalik ile bir araya gelerek ortak gemi yapımı, balıkçılık ve balık ürünleri alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.

Cezayirli Bakan Firuki, "Uluslararası Kırmızı Atlantik Orkinosu Koruma Komitesi" tarafından Cezayir'e verilen destek payının daha iyi değerlendirilmesi konusunun ele alındığını ifade etti.

Hırvatistan Büyükelçisi Zelalik görüşmede, ülkesinin Cezayir'deki faaliyetlerini hem kamu hem de özel şirketler aracılığıyla ortaklaşa geliştirmeye hazır olduğunun altını çizerek, "Yakın dönemde iki ülke arasında özellikle kırmızı ton balığı sektöründe önemli büyüme sağlandı." ifadelerini kullandı.

Taraflar, iki ülke sektör temsilcilerini en yakın sürede video konferans yöntemiyle bir araya getirme konusunda fikir birliğine vardı.

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında balık ürünleri üretiminde önemli bir yere sahip olan Cezayir'in yıllık yaklaşık 150 bin ton balık üretimi yaptığı bildiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık