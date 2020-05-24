Cezayir ve Fas'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı
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Cezayir ve Fas'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 600'e, Fas'ta 199'a yükselirken, yeni can kaybı kaydedilmeyen Ürdün'de ise vaka sayısı arttı.

Cezayir ve Fas'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı
24.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 600'e, Fas'ta 199'a yükselirken, yeni can kaybı kaydedilmeyen Ürdün'de ise vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son verilere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 600'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 193 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 8 bin 306'ya çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 578 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi de yaptığı açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini ve 27 kişinin enfekte olduğunu ifade etti.

Toplam can kaybının 199'a, vaka sayısının 7 bin 433'e yükseldiğini bildiren Elyubi, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının 4 bin 703 olduğunu belirtti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve ülke genelinde toplam vaka sayısının 708 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 442 olduğu kaydedildi.

Yeni can kaybı yaşanmayan ülkede vefat sayısı 9 olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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