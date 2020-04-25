Cezayir ve Azerbaycan'dan getirilen 300 kişi karantina altına alındı
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Cezayir ve Azerbaycan'dan getirilen 300 kişi karantina altına alındı

Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk Vatandaşlarının Türkiye'ye getirilişleri devam ediyor.

25.04.2020 02:07 | Son Güncelleme: 25.04.2020 02:08
Cezayir ve Azerbaycan'dan getirilen 300 kişi karantina altına alındı

Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk Vatandaşlarının Türkiye'ye getirilişleri devam ediyor. Bu kapsamda Azerbaycan ve Cezayir'de bulunan 300 kişi uçakla getirildikleri Malatya'da öğrenci yurtlarında 14 günlük karantina altına alındı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen tahliye işlemlerinde son olarak Azerbaycan ve Cezayir'de bulunan Türk vatandaşları özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

İlk olarak sabah saatlerinde Azerbaycan'da bulunan 182 Türk vatandaşı uçakla getirildikleri Malatya'da güvenlik önlemleri altında Malatya Erhaç Havaalanından otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Akşam saatlerinde de Cezayir'den 109'u Türk vatandaşı 9'u Cezayir vatandaşı olmak üzere toplam 118 kişi de yine özel uçakla geldikleri Malatya'da alınan sağlık ve güvenlik önlemleri altında 7 otobüs ile Eşref Bitlis Erkek Öğrenci yurduna yerleştirildi.

Öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları ise Malatya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak.

Geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları da Malatya'da Battalgazi Erkek Öğrenci Yurdunda gözetim altına alınmıştı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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