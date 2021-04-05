Axios: Ürdün, Prens Hamza'nın ailesine yardım eden İsrailli iş adamının Mossad ajanı olduğunu söylüyor

Ürdün yönetimi tarafından evinde gözetim altında tutulan Kral 2. Abdullah'ın kardeşi eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'e yardım eden İsrailli iş adamının İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ajanı olduğuna inanıldığı iddia edildi.

Ürdün yönetimi tarafından evinde gözetim altında tutulan Kral 2. Abdullah'ın kardeşi eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'e yardım eden İsrailli iş adamının İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ajanı olduğuna inanıldığı iddia edildi.

ABD merkezli haber sitesi Axios, Ürdün'de dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmakla" suçlanan Prens Hamza'nın ev hapsinde tutulması ve üst düzey isimlerin gözaltına alınmasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Axios, İsrailli iş insanı Roy Shaposhnik'in Prens'e yardım ettiğini öne sürdü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin dün düzenlediği basın toplantısında dış güvenlik servisleriyle bağlantılı birinin Prens Hamza'nın eşiyle iletişime geçip, kendilerini yurt dışına çıkarmayı teklif ettiğini söylediğinin anımsatıldığı haberde, bahsedilen kişinin Shaponishnik olduğu kaydedildi.

Ürdün yönetiminin ABD hükümetiyle de ilişkileri olan Shaponishnik'i, Mossad ile bağlantılı olmakla suçladığı belirtildi.

İsrailli iş adamı Mossad bağlantılarını reddetti

Öte yandan, Axios Muhabiri Barak Ravid, Shaponishnik'in kendisiyle iletişime geçtiğini ve Ürdün hükümetinin "darbeye yardım" suçlamalarını reddettiğini belirtti.

Shaponishnik'in hiçbir zaman Mossad ile bağı olmadığını söylediğini aktaran Ravid, arkadaşlık ilişkilerinden dolayı Prens Hamza ve ailesine yardım teklif ettiğini de kabul ettiğini belirtti.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla BBC'ye gönderdiği video kaydında ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi "yolsuzluk ve beceriksizlik" ile suçlamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise dün yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi içinde muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Arap dünyasının yanı sıra ABD de ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan