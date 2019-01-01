Cezayir Ümmet Meclisinde Ara Seçimleri İktidar Partisi Kazandı

Cezayir'de parlamentonun alt kanadı Ümmet Meclisi ara seçimlerinden iktidar partisi galip çıktı.

Cezayir Anayasa Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, ara seçimlerde iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephe (FLN) partisinin zafere ulaştığı duyuruldu.

Partilerin seçimin ilk sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaları onaylayan açıklamaya göre, 72 sandalyenin 29'unu FLN, 10'unu ise Demokratik Ulusal Birlik Partisi (RND) kazandı.

Ayrıca Sosyalist Güçler Cephesi (FFS) ve Müstakbel Cephesi ikişer, Cezayir'in Umudu İçin Birlik (TAJ) bir milletvekilliğine ulaştı, üç milletvekilliğini ise bağımsızlar elde etti.

Ülkenin batısındaki Tilmisan vilayetinde seçim sonuçlarının iptal edildiği açıklandı ancak nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Ümmet Meclisinin yapısı

Ümmet Meclisi 144 milletvekiliyle, üçte ikisi 48 vilayetin her birinden ikişer milletvekili ve diğer üçte biri Cumhurbaşkanı tarafından atanmasıyla parlamentonun ikinci kanadını oluşturuyor. Üç yılda bir yapılan ara seçimlerde parlamentonun yarısı (72) yenileniyor. Bunlardan 48'i seçimle, 24'ü ise Cumhurbaşkanı kotasıyla meclise giriyor.

Cezayir'de parlamento Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Ülkede 1996'daki anayasa değişikliğiyle oluşturulan iki kanatlı parlamentoda Ulusal Halk Meclisinde 462, Ümmet Meclisinde ise 144 milletvekili bulunuyor.

Uzmanlar, sınırlı yetkilere sahip Ümmet Meclisinin rejimi destekleyen kesimin hakimiyetinde olduğunu ifade ediyor. Muhalefet partilerinin asıl parlamentoda (Ulusal Halk Meclisi) hakim olması ihtimaline karşılık bu meclisin kurdurulduğu belirtiliyor. Rejimin istemediği kanun maddelerinin Ulusal Halk Meclisinden geçmesi durumunda Ümmet Meclisi devreye girerek bu yasanın iptali sağlanabiliyor.

Kaynak: AA