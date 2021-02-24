Cezayir, ulusal petrol şirketi Sonatrach'ın eski çalışanı hakkında "uluslararası yakalama emri" çıkarttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cezayir, ulusal petrol şirketi Sonatrach'ın eski çalışanı hakkında "uluslararası yakalama emri" çıkarttı

24.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:23
Cezayir, ulusal petrol şirketi Sonatrach'ın eski çalışanı hakkında

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, ülkenin ulusal petrol şirketi Sonatrach'ın eski bir çalışanı hakkında İtalya'daki bir rafineri istasyonunun alımında yolsuzluk gerekçesiyle yakalama emri çıkarıldığını belirtti.

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, ülkenin ulusal petrol şirketi Sonatrach'ın eski bir çalışanı hakkında İtalya'daki bir rafineri istasyonunun alımında yolsuzluk gerekçesiyle yakalama emri çıkarıldığını belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cerrad, başkent Cezayir'in güneyindeki bir doğal gaz tesisini ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Cerrad, yargı birimlerinin Sonatrach'ın Sicilya adasındaki Augusta Rafinerisi'nin alımına yönelik "şu an yurt dışında bulunan bir Sonatrach çalışanı hakkında" uluslararası yakalama emri çıkardığı bilgisini paylaştı.

Cezayir Başbakanı, yakalama emri çıkarılan kişinin ismini vermezken, yerel basında çıkan haberlerde Sonatrach'ın Augusta rafinerisini ABD'li petrol şirketi Exxon Mobil'den 2018 yılında satın aldığı dönemde Sonatrach'ın Üst Düzey Yöneticiliği (CEO) görevini yapan Abdulmumin Vild Kaddur ismi üzerinde duruldu.

Eski Sonatrach CEO'su Kaddur, 2019 yılında bir önceki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kitlesel halk protestoları karşısında istifa etmesinin ardından görevden alınmış, sonrasında yurt dışına çıkmış ve bir daha dönmemişti.

Cezayir yargısı, Temmuz 2020'de söz konusu görevden alıma ilişkin bir soruşturma başlatmış ve aynı dosyada Sonatrach'ın eski Pazarlama Yöneticisi de tutuklanmıştı.

Cezayir, ulusal petrol şirketi Sonatrach, İtalya'nın Sicilya adasında yıllık 10 milyon varil petrol işleme kapasitesine sahip Augusta rafinerisi ve beraberindeki üç ayrı depolama ünitesini toplamda 100 milyon dolara 2018 yılında Exxon Mobil'den satın almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Meghan Markle Ozan Çolakoğlu
Spor Ali Koç Umut Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezayir, ulusal petrol şirketi Sonatrach'ın eski çalışanı hakkında "uluslararası yakalama emri" çıkarttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 16:54:43. #1.14#
title