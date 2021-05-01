Cezayir, ülkedeki ayrılıkçı hareketi "demokratik" olarak tanımlayan AFP'ye tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezayir, ülkedeki ayrılıkçı hareketi "demokratik" olarak tanımlayan AFP'ye tepki gösterdi

Cezayir, ülkedeki ayrılıkçı hareketi 'demokratik' olarak tanımlayan AFP'ye tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Cezayir, ayrılıkçı El-Kabail (Kabileler) Bağımsızlık Hareketi (MAK) için "demokratik" ifadesini kullanan Fransız haber ajansı AFP'yi kınadı.

Cezayir, ayrılıkçı El-Kabail (Kabileler) Bağımsızlık Hareketi (MAK) için "demokratik" ifadesini kullanan Fransız haber ajansı AFP'yi kınadı.

Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud, ayrılıkçı El-Kabail Bağımsızlık Hareketini "demokrasi yanlısı bir örgüt" olarak nitelendiren AFP'nin Genel Müdürü Fabrice Fries'e hitaben bir açıklama yayımladı.

AFP'nin 26 Nisan'da yayımladığı haberle Cezayir'de yıkıcı faaliyetlerde bulunan ayrılıkçı bir harekete itibar kazandırdığı belirtilen açıklamada, "Ayrılıkçı örgütün yetkililerine alan açmak; onlara meşruiyet vermek ve sempati beslemek demektir." ifadelerine yer verildi.

Fransız haber ajansı AFP, 26 Nisan'da "Demokrasi yanlısı El-Kabail Bağımsızlık Hareketi, saldırı başlatmayla ilgili bir planının olduğunu reddediyor" başlıklı bir haber yayımlamıştı.

Kurulduğu 2002'den bu yana Cezayir'in doğusunda Berberilerin yaşadığı illerin bağımsızlığını talep eden El-Kabail Bağımsızlık Hareketi yöneticilerinin birçoğu Fransa'da yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı
Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ali Tandoğan Rıza Kayaalp Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cezayir, ülkedeki ayrılıkçı hareketi "demokratik" olarak tanımlayan AFP'ye tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 19:21:34. #1.16#

title