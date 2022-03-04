Cezayir Ukrayna'daki vatandaşları için ilk tahliye uçuşunu yaptı

Cezayir, aralarında büyükelçilik çalışanlarının da bulunduğu Ukrayna'daki bazı vatandaşlarını Romanya üzerinden tahliye etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan Cezayir ulusal hava yolu şirketi Air Algerie'ye ait uçak, taşıdığı yaklaşık 70 yolcuyla beraber başkent Cezayir'deki Huari Bumedyen Havalimanı'na iniş yaptı.

Cezayir'in Ukrayna Büyükelçiliği çalışanlarının da aralarında bulunduğu ilk kafileyi Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra havaalanında karşıladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, dünkü açıklamasında Ukrayna'daki vatandaşların ilk tahliye uçuşunun Romanya'dan kalkacak olan uçak ile gerçekleşeceğini aktarmıştı.

27 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın Harkiv'de kentinde ikamet eden bir vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.