Cezayir, Tunus üzerinden Libya'ya 200 megavat elektrik ulaştırılacağını açıkladı
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Cezayir, Tunus üzerinden Libya'ya 200 megavat elektrik ulaştırılacağını açıkladı

Cezayir, Tunus üzerinden Libya'ya 200 megavat elektrik ulaştırılacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Cezayir Devlet Elektrik ve Gaz Şirketi Sonelgaz, önümüzdeki iki gün içerisinde Libya'ya 200 megavat elektrik ulaştırılacağını duyurdu.

Cezayir Devlet Elektrik ve Gaz Şirketi Sonelgaz, önümüzdeki iki gün içerisinde Libya'ya 200 megavat elektrik ulaştırılacağını duyurdu.

Sonelgaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirket CEO'su Tahir Balhura'nın beraberindeki üst düzey yöneticiler ve teknik ekiplerle gittiği Trablus'ta Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) Yönetim Kurulu Başkanı Viam el-Abdeli ile bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada önümüzdeki iki gün içerisinde Cezayir'den Tunus'un elektrik şebekesi kullanılarak Libya'ya 200 megavat elektrik taşınması için imzaların atıldığı bildirildi.

Sonelgaz CEO'su Balhura'nın, "Cezayir ile Libya arasında doğrudan elektrik bağlantısının gerçekleştirilmesinin tarihi bir karar olduğuna" vurgu yaptığı ifade edildi.

'nın sözlerine yer verilen açıklamada, Ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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