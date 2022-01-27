Cezayir, Tunus'a bir milyon doz Kovid-19 aşısı gönderdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir, Tunus'a bir milyon doz Kovid-19 aşısı gönderdi

AA, Ebu Bekir Aşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Cezayir, Tunus'a bir milyon doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Cezayir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Tunus'a bir milyon doz aşı hibe etti.

Cezayir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Tunus'a bir milyon doz aşı hibe etti.

Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin "Bilida bölgesindeki Buferik Askeri Havaalanı'ndan kalkan, Hava Kuvvetlerine ait bir milyon doz Kovid-19 aşısı yüklü sevkiyat uçağının Kartaca Havaalanı'na doğru yola çıktığı" bildirildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapıldığı belirtilen yardımın, iki kardeş ülke arasındaki dayanışma duygusunu pekiştirdiği kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatlarıyla yapılan aşı hibesinin, "Cezayir ve Tunus arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerini yansıtan asil bir eylem" olduğu ifade edildi.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Cezayir, Tunus, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title