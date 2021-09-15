Cezayir, Suudi Bakan Bin Ferhan'ın ziyaretinde 'Fas ile arabuluculuk' konusunun gündeme gelmediğini açıkladı - Haberler
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Cezayir, Suudi Bakan Bin Ferhan'ın ziyaretinde "Fas ile arabuluculuk" konusunun gündeme gelmediğini açıkladı

AA / Abderrazak Boulkemh - Haberler | Güncel
Cezayir, Suudi Bakan Bin Ferhan'ın ziyaretinde

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Mağrip ve Batı Sahra Temsilcisi Ammar Bilani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın ziyaretinde Riyad'ın Cezayir ile Fas arasındaki anlaşmazlığa aracılık etme konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Mağrip ve Batı Sahra Temsilcisi Ammar Bilani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın ziyaretinde Riyad'ın Cezayir ile Fas arasındaki anlaşmazlığa aracılık etme konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

Bilani, yaptığı basın açıklamasında, "Medyanın bahsettiği arabuluculuk konusu, öncelikle ziyaretin konu başlıkları arasında yer almadığı için gündeme getirilmedi." ifadelerini kullandı.

Temsilci Bilani, "Cezayir'in ilişkileri kesme konusundaki tutumu değişmedi ve değişmeyecek." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, dün Cezayir'e ziyaret gerçekleştirerek, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüşmüş ve Kral Selman'ın mesajını iletmişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, 1 saat süren ziyarette ikili ilişkiler ve iş birliğini arttırmanın yolları ile bölgesel istikrar konuları ele alınmıştı.

AA / Abderrazak Boulkemh - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cezayir, Suudi Bakan Bin Ferhan'ın ziyaretinde 'Fas ile arabuluculuk' konusunun gündeme gelmediğini açıkladı - Haberler
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