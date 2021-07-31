Cezayir, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalının akreditasyonunu iptal etti
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Cezayir, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalının akreditasyonunu iptal etti

Cezayir, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalının akreditasyonunu iptal etti
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Cezayir, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalının "mesleki etik kurallara uymadığı ve dezenformasyon yaptığı" gerekçesiyle akreditasyonunu iptal etti.

Cezayir, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalının "mesleki etik kurallara uymadığı ve dezenformasyon yaptığı" gerekçesiyle akreditasyonunu iptal etti.

Cezayir İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mesleki etik kurallarına uymadığı, medyada dezenformasyon ve manipülasyon yaptığı gerekçesiyle Al Arabiya haber kanalının akreditasyonunun geri çekilmesine karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kararla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Cezayir, 13 Haziran'da, Fransız televizyon kanalı France 24'ün editöryel çalışmalarında Cezayir'e karşı açıkça bir düşmanlık içinde olduğu ve medyada dezenformasyon ve manipülasyonlarda bulunduğu gerekçesiyle lisansını iptal etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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