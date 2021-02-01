Cezayir "Sputnik V" aşısını ülkede üretmek istiyor
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Cezayir "Sputnik V" aşısını ülkede üretmek istiyor

01.02.2021 05:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 05:20
Cezayir

Cezayir'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısını üretmek için Rusya ile temas halinde olduğu bildirildi.

Cezayir'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısını üretmek için Rusya ile temas halinde olduğu bildirildi.

Cezayir hükümeti, Başbakan Abdulaziz Cerad'ın Rusya'nın Cezayir Büyükelçisi İgor Belyaev'i kabul etmesinin ardından açıklama yaptı.

Sputnik V aşısının Cezayir'de üretimi için temasların başlaması konusunda iki tarafın anlaştığı belirtilen açıklamada, sürece dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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