Cezayir "Sputnik V" aşısını ülkede üretmek istiyor
01.02.2021 05:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 05:20
Cezayir'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısını üretmek için Rusya ile temas halinde olduğu bildirildi.
Cezayir'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısını üretmek için Rusya ile temas halinde olduğu bildirildi.
Cezayir hükümeti, Başbakan Abdulaziz Cerad'ın Rusya'nın Cezayir Büyükelçisi İgor Belyaev'i kabul etmesinin ardından açıklama yaptı.
Sputnik V aşısının Cezayir'de üretimi için temasların başlaması konusunda iki tarafın anlaştığı belirtilen açıklamada, sürece dair ayrıntılı bilgi verilmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız