Cezayir: "Sömürgecilik döneminde Fransa, Cezayir'de cehaleti yaydı "
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezayir: "Sömürgecilik döneminde Fransa, Cezayir'de cehaleti yaydı "

Cezayir: 'Sömürgecilik döneminde Fransa, Cezayir'de cehaleti yaydı '
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune'nin Danışmanı Abdelmadjid Chikhi, Fransa'yı sömürge döneminde Cezayir'de cehaleti yaymakla suçladı.

Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune'nin Danışmanı Abdelmadjid Chikhi, Fransa'yı sömürge döneminde Cezayir'de cehaleti yaymakla suçladı.

Cezayir'deki arşiv merkezinde düzenlenen "Bilgi Günü" etkinliğine katılan Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune'nin Danışmanı ve Cezayir Ulusal Arşivler Müdürü Abdelmadjid Chikhi, Fransa'yı sömürge döneminde Cezayir'de cehaleti yaymakla suçladı. Chikhi, "1830 yılında Fransa'nın Cezayir'i işgali başladığında ülkede okuma yazma bilmeyenlerin oranı nüfusun yüzde 20'si bile değildi. Fransa'nın sömürgesinin ilk yıllarında halk okuma ve yazmayı biliyordu" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın işgali, 1962 yılında Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasıyla sona ermişti. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Cansu Dere İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Muslera Gökhan Gönül Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cezayir: "Sömürgecilik döneminde Fransa, Cezayir'de cehaleti yaydı "
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 17:00:13. #1.16#

title