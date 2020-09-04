Cezayir, Skikda Limanı'ndaki kimyasal maddeleri güvenli bir yere nakletti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cezayir, Skikda Limanı'ndaki kimyasal maddeleri güvenli bir yere nakletti

Cezayir yönetimi, ülkenin doğusundaki Skikda Limanı'nda depolanan kimyasal maddelerin güvenli bir yere nakledildiğini duyurdu.

Cezayir, Skikda Limanı'ndaki kimyasal maddeleri güvenli bir yere nakletti
04.09.2020 05:15 | Son Güncelleme: 04.09.2020 05:18

Cezayir yönetimi, ülkenin doğusundaki Skikda Limanı'nda depolanan kimyasal maddelerin güvenli bir yere nakledildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından bazı gazeteler ile sosyal paylaşım platformlarında Skikda Limanı'nda insan hayatını tehdit eden kimyasal maddelerin depolandığı yönündeki haber ve paylaşımlara açıklama getirdi.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, limanda yerel şirketlere ait tehlikeli kimyasal maddeler ile havai fişek üretiminde kullanılan maddelerin yanı sıra ile çözücülerin depolandığını ve bunların 2 hafta önce güvenli bir yere nakledildiğini ifade etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda meydana gelen patlamada 191 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak ve Mısır yönetimleri de 9 Ağustos'ta, Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası tehlikeli maddeleri kara ve havalimanlarından, güvenli ve yerleşim merkezlerinden uzak bölgelere taşıma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül
Magazin Mfö Müjde Ar Demet Şener Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Metin Oktay Lionel Messi Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Kız Eylül Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: Cezayir, Skikda Limanı'ndaki kimyasal maddeleri güvenli bir yere nakletti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 05:18:46. #1.15#
title