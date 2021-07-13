Cezayir sınırların belirlenmesi için Polisario Cephesi ile görüşmelere başladı
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Cezayir sınırların belirlenmesi için Polisario Cephesi ile görüşmelere başladı

Cezayir sınırların belirlenmesi için Polisario Cephesi ile görüşmelere başladı
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Cezayir'in Batı Sahra'da Fas yönetimiyle gerginlik yaşayan bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi yetkilileriyle askeri sınırların çizimi konusunda görüşmeler yaptığı bildirildi.

Cezayir'in Batı Sahra'da Fas yönetimiyle gerginlik yaşayan bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi yetkilileriyle askeri sınırların çizimi konusunda görüşmeler yaptığı bildirildi.

Fas merkezli "Ya Biladi" internet sitesi, Cezayir Ordu Dergisi'nin temmuz sayısındaki bilgilere dayandırdığı haberde, "Cezayir-Sahra" olarak adlandırılan bir komitenin 14-15 Haziran'da Tenduf kentinde "iki ülke arasındaki askeri sınırların çizilmesi görüşmelerini" denetlediğini aktardı.

Dergide yer alan bilgilerin Fas-Cezayir ilişkilerinde yeni bir gerginliğe neden olabileceği belirtilen haberde, sınırları belirlemekle görevli komitenin 2-10 Mayıs'ta "koordinatları tespit etme ve sınır hattını ortaya çıkarma" noktasında nihai bir rapor hazırlığı yaptığı kaydedildi.

Dergide söz konusu görüşmelerin "Cezayir'in Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti ile olan sınırlarını belirleme çerçevesinde" gerçekleştirildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Cezayir Ordu Dergisi'nin daha önceki bazı sayılarında yer verdiği bilgilerin de iki ülke arasında krize sebep olduğuna işaret edildi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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