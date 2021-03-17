Cezayir Savunma Bakanlığı: Mali sınırında çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü, ikisi yakalandı

Cezayir Savunma Bakanlığı, Mali sınırında çıkan çatışmada bir teröristin öldürüldüğünü, iki teröristin yakalandığını bildirdi.

Cezayir Savunma Bakanlığı, Mali sınırında çıkan çatışmada bir teröristin öldürüldüğünü, iki teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali sınırındaki Burc Baci Muhtar bölgesinde ordu güçleri ile terörist bir grup arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

Çatışma sonucu bir teröristin öldürüldüğü, ikisinin yakaladığı belirtilen açıklamada söz konusu teröristlerin mensup oldukları örgüte ilişkin bilgi verilmedi.

Mali, Nijer ve Libya sınırlarından terörist unsurların sızmasını ve kaçakçılığı önlemeye çalışan Cezayir, sınır bölgelerinde çok sayıda asker bulunduruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak