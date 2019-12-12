Cezayir sandık başında... Protestocular oy sandıklarını kırdı

12.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:49

Cezayir bugün başkanlık seçimleri için sandık başında. Ülkede büyük bir kesim ise bu seçimlerin halkın iradesini yansıtmadığını iddia ederek seçimleri protesto ediyor.

Ülkedeki büyük bir kesim, oy verme işleminin sürdüğü seçimlerin halkın iradesini yansıtmadığını iddia ederek seçimleri protesto ediyor. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Bejaia kentinde oy verme işleminin sürdüğü bir binaya giren protestocular, sandıkları dışarıya çıkararak binanın dışında bulunan bahçeye attı. Görüntülerde, oy pusulalarının etrafa saçıldığı görüldü.

24 milyon 474 bin 161 kayıtlı seçmenin oy kullanması beklenen seçimlerde, 914 bin 308 sandık görevlisi bulunuyor. Seçimlerde, Ali Benflis, Abdulmecid Tebbun, Azzedine Mihoubi, Abdulaziz Belaid ve Abdelkader Bengrina olmak üzere 5 aday başkanlık için yarışıyor.

Görüntü Dökümü

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-Oy pusulalarını bahçeye atan protestocular-Protestolardan görüntüler

-Detaylar

Kaynak: DHA