Cezayir Sahrası'nda Gül Yetiştiriciliğine TİKA Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) tarafından Cezayir'in Sahra bölgesinde bulunan El Golea (MENİA) beldesinde 1000 adet gül fidanından oluşan "15 Temmuz Şehitleri Gül Bahçesi" kuruldu.

15 Temmuz Şehitleri Gül Bahçesi El Golea'da kadınlar ve kimsesiz çocuklar için hizmet veren FOREM-ELGOLEA derneğine ait arazinin 2 hektarlık kısmında kuruldu. Bahçede yetiştirilecek güllerden gül suyu, gül yağı, gül sabunu gibi gül yan ürünlerinin elde edilebilmesi amacıyla önümüzdeki yıl derneğe ekipman desteği de sağlanacak.

FOREM Derneği Başkanı Prof. Dr. Mostefa Khiati, TİKA'nın vermiş olduğu destek için Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya teşekkürlerini ileterek, faaliyetin sahrada yaşayan insanlar için önemli bir örnek olacağını, istenilen sonuçlara ulaşılmasının bölgede bu yöndeki girişimleri artıracağına inandığını ifade etti.

TİKA Koordinatörü Dr. Alparslan Çevik ise, yılda iki hasat yapılabilen El Golea'nın yirminci yüzyılın başlarında önemli bir gül üretim merkezi olduğunu, ancak zamanla bu özelliğini kaybettiğini belirterek TİKA'nın El Golea'ya bu özelliğini yeniden kazandırmak ve gül yan ürünlerinin üretimini de gerçekleştirerek bölgenin ekonomik gelişmişliğine katkıda bulunmak istediğini belirtti. Bahçeye "15 Temmuz Şehitleri" ismini vererek şehitlerimizin anısını yaşatmak istediklerini ifade eden Çevik, bu ismin verilmesini uygun gördükleri için de FOREM-ELGOLEA yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

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