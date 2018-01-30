Cezayir ve Rusya arasında başkent Cezayir'de 3. Stratejik Diyalog Toplantıları gerçekleştirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün başkentte Cezayir-Rusya 3. Stratejik Diyalog Toplantıları'nın yapıldığı belirtildi.

Heyetlere Cezayir'den Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, Rusya'dan Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'in başkanlık ettiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Cezayir ve Rusya, bölgedeki sorunların çözümünde "siyasi tercihe" bağlı kalacaklarını duyurdu.

Açıklamada toplantıların Libya, Mali, Batı Sahra, Suriye ve Irak krizlerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişine imkan sağlayan istişare görüşmeleri olduğu kaydedildi.

Diyalog toplantılarında her iki taraf, " Birleşmiş Milletler sözleşmesinde benimsenen ilkelere saygı çerçevesinde diyalog ve uzlaşı yoluyla krize siyasi çözüm bulunması için çalışmayı benimsemektedir." denildi.

"Terör ve aşırılıkla mücadelenin ele alındığı" görüşmelerde, terörle mücadele alanında her iki ülkenin uluslararası düzeyde koordine ve ikili istişarenin güçlendirilmesi ve kriz bölgelerinden dönen yabancı savaşçılarla mücadeleye ilişkin anlaştığı belirtildi.

İlki 2016'da Moskova'da yapılan stratejik diyalog toplantılarının ikincisi Nisan 2017'de Cezayir'de gerçekleştirilmişti.