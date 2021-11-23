Cezayir petrol şirketi Sonatrach, Libya'daki faaliyetlerini yeniden başlatmak istediğini açıkladı

Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach, birkaç yıldan beri askıya aldığı Libya'daki faaliyetlerini yeniden başlatmak üzere Trablus makamlarıyla temaslar kurduğunu duyurdu.

Sonatrach tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleştirilen "Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi"ne katıldığı belirtildi.

Zirve kapsamında Libya makamları ile ortak iş birliği olanakları ve özellikle de Sonatrach şirketinin ülkedeki petrol ve gaz tesislerini onarma çalışmalarına katkı sunma konularını ele alma fırsatının yakalandığı aktarılan açıklamada, ayrıca Sonatrach'ın Libya'da arama ve üretim faaliyetlerini en kısa sürede yeniden başlatması konusunun görüşüldüğüne işaret edildi.

Libya'da petrol arama ve üretim yapmak amacıyla Libya ulusal petrol şirketiyle anlaşmaları doğrultusunda ülkede varlık gösteren Sonatrach, 2011 yılında askıya aldığı faaliyetlerini bir yıl sonra yeniden başlatmıştı ancak güvenlik sorunları üzerinde 2015'ten bu yana ara vermişti.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

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