Cezayir, Nijer sınırı yakınında hava ve kara birliklerinin katılımıyla askeri tatbikat düzenledi
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Cezayir, Nijer sınırı yakınında hava ve kara birliklerinin katılımıyla askeri tatbikat düzenledi

Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh - Haberler | Güncel
Cezayir, Nijer sınırı yakınında hava ve kara birliklerinin katılımıyla askeri tatbikat düzenledi

Cezayir ordusu, Nijer sınırındaki "Ayn Kazzam" bölgesinde hava ve kara birliklerinin katıldığı bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Cezayir ordusu, Nijer sınırındaki "Ayn Kazzam" bölgesinde hava ve kara birliklerinin katıldığı bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meydan Okuma 2021" isimli tatbikata savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve çeşitli kara unsurlarının katıldığı belirtildi.

Tatbikata Genelkurmay Başkanı Said Şangariha'nın da katıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu tatbikatın amacının ordu birliklerinin savaşa hazırlıklarının test edilmesi, operasyonel kabiliyetinin geliştirilmesi, planlama, organizasyon ve uygulama becerilerine katkı sağlanması olarak ifade edildi.

Cezayir'in son dönemde özellikle Mali ve Nijer sınırından ülkeye sızmaya çalışan El Kaide ve DAEŞ mensuplarının engellenmesi ve kaçak silah girişinin önüne geçilmesi için söz konusu ülke sınırlarında güvenlik önlemlerini artırdığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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