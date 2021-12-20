Cezayir Milli Futbol Takımı'na coşkulu karşılama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir Milli Futbol Takımı'na coşkulu karşılama

AA - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Havai fişek gösterisi Cezayir Milli Futbol Takımı'nın karşılanması Futbolcuların otobüsten taraftarları selamlaması Cezayirlilerin sevinç gösterisi CEZAYİR - Katar'da düzenlenen 2021 FIFA Arap Kupası'nda şampiyon olan Cezayir Milli Futbol Takımı ülkesine döndü.

Görüntü Dökümü:

Havai fişek gösterisi

Cezayir Milli Futbol Takımı'nın karşılanması

Futbolcuların otobüsten taraftarları selamlaması

Cezayirlilerin sevinç gösterisi CEZAYİR - Katar'da düzenlenen 2021 FIFA Arap Kupası'nda şampiyon olan Cezayir Milli Futbol Takımı ülkesine döndü. Başkent Cezayir'de toplanan binlerce taraftar, takımı coşkulu bir şekilde karşıladı.

Cezayir Milli Futbol Takımı'na coşkulu karşılama

Cezayir Milli Futbol Takımı'na coşkulu karşılama

Cezayir Milli Futbol Takımı'na coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Benabderrahmane'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Benabderrahmane'yi kabul etti

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title