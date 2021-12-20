Cezayir Milli Futbol Takımı'na coşkulu karşılama
Görüntü Dökümü: Havai fişek gösterisi Cezayir Milli Futbol Takımı'nın karşılanması Futbolcuların otobüsten taraftarları selamlaması Cezayirlilerin sevinç gösterisi CEZAYİR - Katar'da düzenlenen 2021 FIFA Arap Kupası'nda şampiyon olan Cezayir Milli Futbol Takımı ülkesine döndü.
Görüntü Dökümü:
Havai fişek gösterisi
Cezayir Milli Futbol Takımı'nın karşılanması
Futbolcuların otobüsten taraftarları selamlaması
Cezayirlilerin sevinç gösterisi CEZAYİR - Katar'da düzenlenen 2021 FIFA Arap Kupası'nda şampiyon olan Cezayir Milli Futbol Takımı ülkesine döndü. Başkent Cezayir'de toplanan binlerce taraftar, takımı coşkulu bir şekilde karşıladı.