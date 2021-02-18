Cezayir Millet Konseyi Başkanı, Fransa'nın sömürge döneminde tüm Cezayirlileri yok etmeye çalıştığını söyledi

Cezayir parlamentosunun üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Salah Gucil, Fransa'nın sömürge döneminde bütün bir halkı yok ederek yerlerine Avrupalıları yerleştirmeye çalıştığını belirtti.

Cezayir parlamentosunun üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Salah Gucil, Fransa'nın sömürge döneminde bütün bir halkı yok ederek yerlerine Avrupalıları yerleştirmeye çalıştığını belirtti.

Millet Konseyi Başkanı Gucil, "18 Şubat Ulusal Şehit Günü" dolayısıyla parlamentoda yaptığı konuşmada, Fransa'nın sömürge döneminde işlediği suçlara değindi.

Fransa'nın söz konusu yıllarda dünyada eşi görülmemiş şekilde bir yerleşimci işgaline giriştiğini söyleyen Gucil, "Sömürge döneminde bütün bir halk yok edilmeye, yerlerine Avrupalı, başka bir halk getirilmeye çalışıldı." dedi.

Gucil, sadece Fransızların değil başka uyruklara sahip Avrupalıların da ülkeye getirildiğini aktardı.

Fransa'nın 1830-1870 yıllarında, Avrupa ülkelerinden on binlerce yerleşimciyi Cezayir'e getirdiği ve onlara vatandaşlık verdiği, verimli topraklar ile gayrimenkullere sahip olma konusunda öncelik tanıdığı belirtiliyor.

Fransa'nın Afrika'daki kara lekesi

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu Cezayir 1962'de bağımsızlığına kavuştu.

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, sömürge döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydediyor.

Fransa, Afrika'daki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen tanımıyor.

Cezayir'de her yıl 18 Şubat, Fransa sömürgesine karşı verilen mücadelede hayatını kaybedenler anısına Ulusal Şehit Günü olarak anılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer