Cezayir, Mali ve ECOWAS arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurdu - Haberler
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Cezayir, Mali ve ECOWAS arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurdu

Cezayir, Mali ve ECOWAS arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurdu
AA / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Cezayir, seçimleri ertelediği gerekçesiyle Mali yönetimine yaptırım kararı alan Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Cezayir, seçimleri ertelediği gerekçesiyle Mali yönetimine yaptırım kararı alan Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, " Cezayir, kardeş Mali halkının yüksek çıkarlarını koruma çerçevesinde Mali Cumhuriyeti ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu arasında karşılıklı anlayış yoluna eşlik etmeye tam anlamıyla hazır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, taraflara "bölgenin gerilim sarmalına girmemesi ve krizin alevlenmemesi adına" itidalli davranma ve diyalog çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

Mali'deki geçiş dönemi hükümeti 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülkede en iyi seçim koşullarının oluşturulabilmesi için ECOWAS'a 5 yıllık geçiş dönemi teklifinde bulunmuştu.

ECOWAS ise daha önce 2022 yılında gerçekleşmesi planlanan seçimlerin tarihindeki gecikmenin "kabul edilemez" olduğunu açıklamış, Cezayir ve Moritanya'yı, Mali'deki geçiş yönetimine yönelik yaptırımlara destek vermeye çağırmıştı.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri

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