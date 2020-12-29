Cezayir, "Mali'de rehine anlaşmasıyla teröristlerin aldığı fidyenin bir kısmına" el koydu
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Cezayir, "Mali'de rehine anlaşmasıyla teröristlerin aldığı fidyenin bir kısmına" el koydu

29.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:59
Cezayir,

Cezayir Savunma Bakanlığı, Batılı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Mali'deki terör gruplarına batı ülkeleri tarafından ekim ayında verilen fidye parasının bir kısımına yaptığı baskında el koyduğunu duyurdu.

Cezayir Savunma Bakanlığı, Batılı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Mali'deki terör gruplarına batı ülkeleri tarafından ekim ayında verilen fidye parasının bir kısımına yaptığı baskında el koyduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yakalanan bir sanığın verdiği ifadeler doğrultusunda ülkenin doğusundaki Cilel vilayetinde terör örgütü noktalarına baskınlar düzenlendiği belirtildi. Baskınlarda, çok sayıda aranan kişinin yanı sıra 80 bin avro ele geçirildiği, söz konusu meblağın Mali'de batılı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ödeme yapılacak fidyeye ait olduğu paylaşıldı.

Cezayir, Ekim ayında Mali'de 3 Avrupalı (1 Fransız ve 2 İtalyan) ile 1 Mali vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Nusret'ul İslam adlı terör örgütüne fidye ödendiği ve Mali'deki terör örgütü mahkumlarının serbest bırakıldığı iddiasıyla Avrupa ülkelerine ve özellikle de Fransa'ya tepki göstermişti.

Cezayir'den olaya dair Savunma Bakanlığı tarafından bu dönemde yapılan açıklamada, "yurtdışından tarafların müzakereler yürüterek varılan anlaşma sonucunda, üç Avrupalı rehinenin serbest bırakılması karşılığında 200'den fazla teröristin salıverildiği ve terörist gruplara önemli miktarda fidye ödendiği" belirtilmişti.

Açıklamada, anlaşmanın bir parçası olarak Mali'de serbest bırakılması sonrasında ülkeye girişinden beri takip edilen Mustafa Dirar adlı örgüt üyesinin ülkenin batısındaki Tilemse vilayetinde tutuklandığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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