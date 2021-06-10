Cezayir: Libya'nın uzlaşı görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız
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Cezayir: Libya'nın uzlaşı görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız

Cezayir: Libya'nın uzlaşı görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libyalı taraflar arasında uzlaşı görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libyalı taraflar arasında uzlaşı görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tebbun, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.

Cezayir'in Libyalı kardeşlere ülkelerinin egemenliğini ve birliğini koruyacak şekilde yeniden inşasında desteğinin sınırsız olduğunu teyit eden Tebbun, "Cezayir'in Libyalı kardeşlerinin talebine yanıt olarak ulusal uzlaşı görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu" belirtti.

Tebbun, görüşmede, Libya'daki son gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Öte yandan Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi de görüşmede, verdiği destek ve askeri çözümleri reddeden tutumu için ülkesinin Cezayir'e teşekkür ettiğini söyledi.

Lafi, insanların ve ürünlerin sınır geçişini kolaylaştırmak için güvenlik iş birliğini aktif hale getirme konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi, 2 günlük bir ziyaret için dün Cezayir'e gelmişti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de mayıs ayı sonunda aralarında Dışişleri Bakanı Necla el-Menkuş'un da bulunduğu üst düzey bir heyetle Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Dibeybe, temasları kapsamında Tebbun'dan "Libya ulusal uzlaşmasına katılmasını" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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