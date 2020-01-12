Cezayir, Libya'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

12.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:16

Cezayir, Libya'da taraflar arasında dün gece yapılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Libya ateşkesini memnuniyetle karşılayan Cezayir, tüm tarafları ateşkese bağlı kalmaya ve en kısa zamanda diyalog sürecine yeniden başlamaya çağırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölge istikrarını tehdit etmeye başlayan Libya krizinin sona erdirilmesi için diyalog dilinin öncelenmesinin gerektiği vurgulandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes dün gece gerçekleşmişti.

Kaynak: AA