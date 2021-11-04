Cezayir'le gerginlik yaşayan Fas'tan "komşularla iyi ilişkiler prensibine bağlıyız" açıklaması

Fas hükümeti, komşu ülkelerle iyi ilişkiler prensibine bağlı olduğunu duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Mustafa Beytas, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beytas, gazetecilerin " Cezayir'in, Moritanya sınırı yakınlarında üç vatandaşının ölümüyle sonuçlanan saldırıdan Fas'ı sorumlu tutması konusunda ne düşündüğünü" sorması üzerine, "Komşu ülkelere gelince, Fas bütün komşu ülkelerle iyi ilişkiler prensibine sıkı sıkıya bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Cezayir, 3 vatandaşının öldüğü saldırıdan Fas'ı sorumlu tutuyor

Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu. Cezayir'in Fas ile yaşadığı bu gerilim bölgedeki enerji hatlarına da yansımıştı.

Son olarak Cezayir Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim'de Cezayir vatandaşlarına ait ticari malların taşındığı kamyonlara hava saldırısı düzenlendiği" belirtilmiş ve 3 Cezayirlinin ölümüyle sonuçlanan saldırı nedeniyle Fas suçlanmıştı.

Haberi Kaydet