- Cezayir Kupası'nda arbede: 70 yaralı

CEZAYİR - Cezayir Kupası'nda oynanan bir maçta iki takım taraftarları arasında çıkan arbedede 70 kişi yaralandı.

Jijel kentinde Cezayir Kupası'nın son 16 turunda MC Alger ile CR Village Moussa arasında oynanan karşılaşmada taraftarlar arasında arbede yaşandı. Jijel Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahlam Kijavar, maçın 35'inci dakikasında taraftarlar arasında çıkan arbedede 45'i güvenlik gücü, 70 kişinin yaralandığını açıkladı. Maçı MC Alger 3-0 kazandı.

Kaynak: İHA