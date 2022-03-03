Cezayir Kovid-19 nedeniyle durdurduğu Moritanya ve Senegal seferlerini yeniden başlatıyor

Cezayir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Mart 2020'de askıya alınan Moritanya ve Senegal uçuşlarının yeniden başlayacağını bildirdi.

Cezayir Ulaştırma Bakanlığından uçuşların yeniden başlamasına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cezayir ulusal hava yolu şirketi Air Algerie'nin 27 Mart'tan itibaren Moritanya'nın Novakşot ve Senegal'in Dakar kentlerine seferlerini yeniden başlatacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, her iki ülkeye de haftada birer sefer düzenleneceği bilgisine yer verildi.

Cezayir hükümeti, Mart 2020'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında hava sahasını uluslararası uçuşlara kapatmış, Haziran 2021'de aldığı kararla, uçuşların kademeli olarak yeniden başlatılacağını açıklamıştı.

Uçuşların askıya alınmasından önce Cezayir'den Novakşot ve Dakar'a haftada 4'er sefer düzenleniyordu.