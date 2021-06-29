Cezayir kıyılarında yarım tona yakın kokain ele geçirildi
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Cezayir kıyılarında yarım tona yakın kokain ele geçirildi

Cezayir kıyılarında yarım tona yakın kokain ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cezayir'in Akdeniz kıyısında yer alan Oran kenti açıklarında balıkçılar tarafından güvenlik güçlerine bildirilen sudaki şüpheli paketlerde 490 kilogram kokain ele geçirildi.

Cezayir'in Akdeniz kıyısında yer alan Oran kenti açıklarında balıkçılar tarafından güvenlik güçlerine bildirilen sudaki şüpheli paketlerde 490 kilogram kokain ele geçirildi.

Cezayir'in Akdeniz kıyısında yer alan liman kenti Oran'da balıkçılar sayesinden yarım tona yakın kokain ele geçirildi. Oran'da bulunan Cap Carbon'ın 11 kilometre açığında suda yüzen şüpheli paketleri güvenlik güçlerine bildiren balıkçılar sayesinde şüpheli paketlerin içinde kokain olduğu ortaya çıktı.

Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ihbarın ardından olay yerine sahil güvenlik ekiplerinin sevk edildiği aktarılırken, askeri polis tarafından laboratuvarda incelenen 442 paketin içinde 490 kilogram kokain bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık, ele geçirilen paketlerin başarısız bir uyuşturucu kaçakçılığı sonucu suya atıldığı üzerinde dururken, "Bu suç girişiminin tüm ayrıntılarını belirlemek için soruşturma halen devam ediyor" dedi.

Bakanlık ayrıca, "Bu operasyon, özellikle yurttaşlık bilinci ve vatandaşların işbirliği ışığında, Cezayir Halk Ulusal Silahlı Kuvvetleri birimlerinin sahada elde ettiği olumlu sonuçları pekiştiriyor ve bu da suçla mücadeleye katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cezayir'de yılın ilk dört ayında 25 tondan fazla kenevir ele geçirildi. - CEZAYİR

Cezayir kıyılarında yarım tona yakın kokain ele geçirildi
Cezayir kıyılarında yarım tona yakın kokain ele geçirildi
Cezayir kıyılarında yarım tona yakın kokain ele geçirildi
Cezayir kıyılarında yarım tona yakın kokain ele geçirildi
Cezayir kıyılarında yarım tona yakın kokain ele geçirildi
Cezayir kıyılarında yarım tona yakın kokain ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cezayir kıyılarında yarım tona yakın kokain ele geçirildi - Haberler
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