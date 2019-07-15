Cezayir, Kahire'deki final maçına askeri uçaklarla taraftar taşıyacak

Cezayir Savunma Bakanlığı, Afrika Uluslar Kupası futbol liginde Senegal ile oynanacak final maçına askeri uçaklarla yüzlerce taraftar taşıyacaklarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre altı askeri uçakla, 19 Temmuz'da Kahire'de oynanacak final maçına 600 taraftar götürülecek.

Cezayir Havayolu şirketi, Nijerya ile pazar günü gerçekleşen yarı final karşılaşması için ülkenin büyük kentlerinden Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaklaşık bin 400 taraftar taşıdıklarını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle