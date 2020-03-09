Cezayir, İtalyan enerji şirketi ENI ile 22 yıllık sözleşme imzaladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cezayir, İtalyan enerji şirketi ENI ile 22 yıllık sözleşme imzaladı - Haber
Cezayir, Güncel

Cezayir, İtalyan enerji şirketi ENI ile 22 yıllık sözleşme imzaladı

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach, ülkede çıkarılan gazın pazarlanması için İtalyan enerji şirketi ENI ile 22 yıllık anlaşmaya vardı.

09.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:16
Cezayir, İtalyan enerji şirketi ENI ile 22 yıllık sözleşme imzaladı

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach, ülkede çıkarılan gazın pazarlanması için İtalyan enerji şirketi ENI ile 22 yıllık anlaşmaya vardı.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Vurkla Vilayetinde yer alan Zemul el-Kibar gaz sahasından çıkarılan gazın 2042'ye kadar pazarlanması için ENI ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu sahanın yıllık gaz üretim kapasitesinin 500 milyon metreküp olduğu aktarıldı.

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach 16 Mayıs 2019'da da İtalyan enerji şirketi ENI ile gaz tedarik sözleşmesini 10 yıl süreyle yenilemişti. Sözleşmeye göre Sonatrach, İtalyan şirkete her yıl 9 milyar metreküp gaz tedarik edecek.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar Haber
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar
DSÖ, koronavirüsün boyut değiştirdiğini duyurdu Haber
DSÖ, koronavirüsün boyut değiştirdiğini duyurdu
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Angela Merkel James Jeffrey İçişleri Bakanı
Magazin Sadi Konuk Levent Can Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Ünal Karaman İsmail Kartal Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Cezayir, İtalyan enerji şirketi ENI ile 22 yıllık sözleşme imzaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 22:28:36. #1.15#