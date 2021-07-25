Cezayir: İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olması, Filistin meselesine desteği etkilemeyecek
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Cezayir: İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olması, Filistin meselesine desteği etkilemeyecek

Cezayir: İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olması, Filistin meselesine desteği etkilemeyecek
Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh - Haberler | Güncel

Cezayir, İsrail'in, Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesinin, Birliğin Filistin meselesine verdiği desteği etkilemeyeceğini belirtti.

Cezayir, İsrail'in, Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesinin, Birliğin Filistin meselesine verdiği desteği etkilemeyeceğini belirtti.

İsrail'in 2002'den bu yana ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak katıldığını duyurmasıyla ilgili olarak Cezayir Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "kararın, birliğin Filistin meselesine dönük sabit ve etkin desteğini ve Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma da dahil olmak üzere ulusal haklarına karşı olan yükümlülüğünü değiştirmeyeceği" görüşü paylaşıldı.

Birliğin çalışma sisteminin, Afrika dışındaki 87 gözlemci ülkeye, üye ülkeler tarafından belirlenen tutumu değiştirme imkanı vermediği aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Addis Ababa Büyükelçisi Aleligne Admasu, 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul mektubunu sundu." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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