Cezayir, İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları nedeniyle Fas Dışişleri Bakanı'nı suçladı

Cezayir, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Cezayir'i eleştiren ifadelerinden dolayı Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı suçladı.

Cezayir, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Cezayir'i eleştiren ifadelerinden dolayı Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı suçladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burita'nın İsrail'i Cezayir'e karşı "tehlikeli bir maceranın içine çekme konusunda gizli emelleri olduğu" belirtildi.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Fas ziyareti sırasında Cezayir'in bölgedeki rolü ve İran'la yakınlaşmasından endişe duydukları yönündeki açıklamalarına tepki gösterildi.

Lapid'in açıklamalarının Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita tarafından yönlendirildiği açıklamada, Burita'ya yönelik "yeni Orta Doğu müttefikini (İsrail) Cezayir'e karşı tehlikeli bir maceranın içine çekme konusunda gizli emelleri var." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ile Fas'tan normalleşme adımı

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından 11 Ağustos'ta Fas'ı ziyaret eden ilk İsrailli bakan olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak