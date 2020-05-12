Cezayir, Irak ve Yemen'de Kovid-19'dan ölümler arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 515'e, Irak'ta 112'ye, Yemen'de 10'a yükseldi; Bahreyn ve Ürdün'de de vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 515'e, Irak'ta 112'ye, Yemen'de 10'a yükseldi; Bahreyn ve Ürdün'de de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 8 Kovid-19 hastasının daha yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 515'e ulaştığını ifade etti.

Ülke genelinde 176 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 6 bin 67 olduğunu dile getiren Fevrar, 153 kişinin sağlığına kavuşmasıyla bugüne kadar 2 bin 998 hastanın iyileştiği bilgisini paylaştı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 2 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 112'ye yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 2 bin 913'e çıktığı, iyileşenlerin ise 1903 kişi olduğu aktarıldı.

Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şebva ilinde ilk kez bir kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, tespit edilen son 9 vaka ile Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vaka sayısının 65'e, can kaybının 10'a çıktığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise 173 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 5 bin 330'a ulaştığını açıkladı.

Şu ana kadar Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 152 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktaran Bakanlık, toplam can kaybının 9 olduğunu hatırlattı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 576'ya çıktığını belirtti.

Cabir, taburcu edilen hasta sayısının ise 390'a ulaştığını kaydetti.

Ürdün'de daha önce yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA