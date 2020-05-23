Cezayir, Irak ve Umman'da Kovid-19'dan ölüm sayıları yükseldi
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Cezayir, Irak ve Umman'da Kovid-19'dan ölüm sayıları yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 572'ye, Irak'ta 152'ye, Umman'da 35'e yükselirken, Ürdün ve Libya'da vaka sayılarında artış yaşandı.

Cezayir, Irak ve Umman'da Kovid-19'dan ölüm sayıları yükseldi
23.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:23

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 572'ye, Irak'ta 152'ye, Umman'da 35'e yükselirken, Ürdün ve Libya'da vaka sayılarında artış yaşandı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 572'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 195 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 8 bin 113'e çıktığı kaydedilirken, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 254 olduğu duyuruldu.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 308 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vefat sayısının 152'ye, vaka sayısının da 4 bin 272'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 585 olduğu duyuruldu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 473 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 35'e, vaka sayısının da 7 bin 257'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1848 olduğu bilgisi verildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 704'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede kaydedilen virüs kaynaklı can kaybının 9, iyileşen hasta sayısının ise 441 olduğu bildirildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 75'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede kaydedilen virüs kaynaklı vefat sayısı 3, iyileşen hasta sayısı ise 38 olarak paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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