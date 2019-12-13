Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun kimdir?

13.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:40

Cezayir'in eski Başbakanı Abdulmecid Tebbun (74), dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1962'den sonra 10.Cumhurbaşkanı oldu.

Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, başkent Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 24,5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede yurt içinde katılımın yüzde 41,1, yurt dışındaysa yüzde 39,8 olduğunu açıkladı.

Şerefi, seçimlerde yarışan beş adaydan biri olan eski Başbakan Abdulmecid Tebbun'un 4 milyon 945 binden fazla oy alarak yüzde 58,1 ile ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Seçimde İslami eğilimli partinin adayı Abdülkadir bin Karine'nin oyların yüzde 17'sini alarak ikinci olduğunu aktaran Şerefi, diğer bir eski Başbakan Ali bin Flis'in ise oyların yüzde 10,5'ini alarak üçüncü olduğunu söyledi. Şerefi ayrıca adaylardan İzzedin Meyhubi'nin oyların yüzde 7,2'sini ve Abdulaziz Baliyd'in ise yüzde 6,6'sını aldığını aktardı.

Cezayir'deki ilgili yasaya göre seçimin nihai sonucunun bir hafta içinde Anayasa Konseyi tarafından açıklanması gerekiyor.

- Cezayir'in "en kısa süre başbakanlık yapan kişisi"

Abdulmecid Tebbun, Cezayir'de bağımsızlık dönemini yöneten ve 1989'a kadar ülkedeki tek parti konumunda bulunan Ulusal Kurtuluş Cephesinin merkez yürütme komitesinde görev aldı.

Bağımsızlık sonrasında farklı vilayetlerde vali pozisyonunda kamu hizmetinde bulunan Tebbun, Cezayir'in bir önceki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde 1999-2002 yıllarında "İletişim" ve "İskan" bakanlıkları görevlerini yürüttü. Tebbun, aynı şekilde 2012-2017 yıllarında Buteflika yönetimindeki kabinelerde yer aldı.

Buteflika'nın dördüncü dönemi sırasında Mayıs 2017'de başbakanlık görevine getirilen Tebbun, aynı yılın ağustos ayında görevden alındı. Buteflika'nın çevresindeki isimleri eleştirmesiyle üç aydan kısa zamanda koltuğunu kaybeden Tebbun, Cezayir'in "en kısa süre başbakanlık yapan kişisi" unvanını aldı.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyasında sıraladığı vaatler

Seçim kampanyasında kendisini de "Buteflika döneminin mağdurları" arasında saydığını dile getiren Tebbun, seçim programını 54 maddelik bir plan şeklinde sundu. Buteflika dönemindeki nüfuzlu iş adamları ve siyasetçilere karşı başlatılan yolsuzluk operasyonlarına ilişkin ise Tebbun "intikam aramayacağı" sözünü verdi.

Dış politikaya ilişkin "Cezayir'in başka ülkelerinin iç işlerine karışmama prensibi", "Afrika açılımı" ve "Cezayir'i sömüren Fransa'ya yönelik sert tutum" başlıklarını seçim kampanyasında yansıtan Tebbun, mevcut şartlarda seçim yapılmasına ve yönetime karşı devam eden protestolarla ilgili ise "göstericilerle diyalog" mesajı verdi.

"Genelkurmay Başkanı'na yakın bir isim" olduğu iddiası

Bölge basınında yayınlanan haberlerde yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'un eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın sahne dışına çıkmasının ardından ülkenin en güçlü kişisi konumuna yükselen "Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'e yakın bir isim olduğu" ileri sürüldü.

- Cezayir'in çalkantılı geçen yılı

Cezayir, şubat ayında 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla birlikte kitlesel protestolara sahne oldu. Buteflika'nın, "ordunun uyarılarıyla" nisan ayında istifa etmesine rağmen gösteriler durmadı.

Ülkede dün bir yandan seçim için sandıklar kurulurken bir yandan da binlerce kişi "seçim dayatmasına hayır" sloganıyla sokaklarda protestolarını sürdürdü.

Seçimdeki adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştirilmişti.

Kaynak: AA