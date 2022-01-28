Cezayir'in Nijer sınırında teröristlerle çıkan çatışmada iki asker yaşamını yitirdi

Cezayir'in Nijer sınırı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün ülkenin güney sınırındaki "Hasi" bölgesinde terörist bir grupla çatışma çıktığı kaydedildi.

Çıkan çatışmada, biri Teğmen rütbesinde iki askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Terörist grubun çatışma neticesinde etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bu gruba ait bazı silah, mühimmat ve bir adet arazi aracının ele geçirildiği ifade edildi.

Öte yandan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha'nın ölen askerlerin ailelerine taziye mesajlarını ilettikleri bildirildi.