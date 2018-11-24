Cezayir'in Mağrip Birliği Çağrısına İit'den Destek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Cezayir'in Arap Mağrip Birliğinin etkinleştirilmesi için üye ülkeleri dışişleri bakanları düzeyinde toplantıya çağırmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yayımladığı yazılı açıklamada, Mağrip Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantıya çağrılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu davetin Fas Kralı 6. Muhammed'in Cezayir'le diyalog çağrısının ardından gelmesi nedeniyle önemli olduğunu kaydeden Useymin, Cezayir ve Fas'ın anlaşmazlıkları gidermek ve ikili ilişkileri geliştirmek için attıkları bu adımların ehemmiyetini vurguladı.

Daha önce Arap Birliği, Afrika Birliği ve Avrupa Birliği, Cezayir'in bu adımını olumlu bulduklarını bildirmişti.

Fas Kralı 6. Muhammed, 7 Kasım'da, Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması ve sınır kapılarının açılması çağrısında bulunmuştu. Cezayir ise bu çağrıya karşılık vermemişti.