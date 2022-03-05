Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği "güvenlik" gerekçesiyle faaliyetlerini durdurdu - Haberler

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Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği "güvenlik" gerekçesiyle faaliyetlerini durdurdu

AA, Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği

Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği geçici süreyle hizmet vermeyeceğini bildirdi.

Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği geçici süreyle hizmet vermeyeceğini bildirdi.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaşanan "güvenlik şartları" nedeniyle 5 Mart Cumartesi gününden itibaren büyükelçiliğin geçici olarak hizmet vermeyi durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki Cezayirli vatandaşların ülkenin Polonya, Macaristan ve Romanya'da bulunan büyükelçilikleriyle iletişime geçmeleri yönünde bilgilendirmeye yer verildi.

Öte yandan açıklamada, büyükelçiliğin hizmete başlayacağı tarihle ilgili bilgiye yer verilmedi.

Cezayir, Ukrayna'daki vatandaşlarından yaklaşık 70 kişiyi 4 Mart'ta yaptığı tahliye uçuşuyla ülkeye getirmişti.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Ukrayna, Cezayir, Mart, Kiev, Güncel, Haberler

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