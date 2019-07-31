Cezayir'in geçici Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanını görevden aldı

Cezayir'in geçici Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih'in Adalet Bakanı Slimane Brahimi'yi görevden aldığı açıklandı.

Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih, Adalet Bakanı Slimane Brahimi'yi görevden aldı. Cumhurbaşkanı Salih, kararının Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile yapılan istişarenin ardından geldiğini ifade etti.

Öte yandan Adalet Bakanlığı Genel Sekteri görevine ise Mohamed Zougar'ın atandığı belirtildi. - CEZAYİR

Kaynak: İHA