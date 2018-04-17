Cezayir'in Enerji Rezervleri

İtalyan doğalgaz şirketi Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi, Cezayir'in, Akdeniz'in kuzey ve güney kıyılarının ihtiyacını karşılayacak kadar güneş enerjisi rezervine sahip olduğunu söyledi.

Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach'ın, ülkenin batısındaki Vahran kentinde düzenlediği ve 19 Nisan'a kadar sürecek "11. Teknik ve Bilim Günleri Konferansı"nda konuşan Descalzi, Cezayir'in yaklaşık 4 bin 500 milyar metreküp gazın yanı sıra 21 bin milyar metreküp petrol ve kaya gazı rezervine sahip olduğunu ifade etti.

Coğrafi konumu dolayısıyla bu ülkenin dünyadaki en büyük güneş enerjisi sahalarından birine sahip olduğunu aktaran Descalzi, söz konusu rezervin Akdeniz'in kuzey ve güney kıyılarının ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu vurguladı.

Cezayir ile diğer Kuzey Afrika ülkelerinin Avrupa'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmek konusunda en iyi alternatiflerden olduğunu kaydeden Descalzi, Eni'nin Sonatrach ortaklığıyla, temmuz ayında Cezayir'in güneyinde ilk güneş enerjisi santralini kuracağını sözlerine ekledi.

Yerli ve yabancı bin 500 araştırmacı ve uzmanın katıldığı konferansta, petrol ve gaz endüstrisi, yenilenebilir enerji ve dijital teknoloji ile ilgili konular ele alınıyor.