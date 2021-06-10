Cezayir'in Ek Bütçe Kanunu Yayımlandı

9 Haziran 2021 tarihli 2021 Yılı Ek Bütçe Kanunu ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde;-2021 Yılı Bütçe Kanunu ile getirilen "Üretim ve faaliyet amaçlı olmayan hammadde, ürün ve eşya ithalatında bulunanlar (aldığı malı üretim ve faaliyet girdisi olarak kullanmayacak ve olduğu gibi satışa...