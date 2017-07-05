Cezayir'in Bağımsızlığının 55. Yıl Dönümü

Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir'in bağımsızlığa kavuşmasının 55. yıl dönümü dolayısıyla Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya tebrik mesajı gönderdi.



Kral 6. Muhammed mesajında, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi için Cezayir ile ortak çalışmayı önemsediğini belirtti.



Fas Kralı iki ülke arasındaki ortak çalışmayı önemsemenin, iki kardeş halkın güzel bir gelecek beklentisinin karşılığı olduğunu kaydetti.



Cezayir, 8 yıl süren savaşın ardından 1962 yılında Fransa'dan bağımsızlığını kazanmıştı.